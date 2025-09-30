会話型AI「チャットGPT」は親が子どもの利用を制限できる「ペアレンタルコントロール」を導入しました。アメリカのオープンAIは29日、「チャットGPT」を未成年が利用する場合、親が自分のアカウントと子どものアカウントを連携させることで利用時間などを制限できる「ペアレンタルコントロール」を導入したと発表しました。この機能では、性的な話題など不適切な会話を制限できるほか、子どもに深刻な悩みや自傷行為の危険性がある