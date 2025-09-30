2025年日本国際博覧会協会は、公式マップ購入者に、ミャクミャク図柄のスチール製ボトル缶飲料を10月1日から配布する。大和製罐の協賛によるもの。購入した公式マップ1枚につき1本をプレゼントする。先着18,000本限定となる。柄は2種類あり、ランダムでの配布となる。配布場所は、東ゲート広場案内所、西ゲート施設案内所、サービス施設北東。配布時間は午前9時から午後9時まで。なお、缶類の飲料の持ち込みは禁止しており、配布す