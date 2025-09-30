40代を過ぎると肩や腰の痛みに悩まされるのはなぜか。愛知医科大学医学部教授の牛田享宏さんは「肩の痛みは腱板断裂による加齢現象で、甘いものの過剰摂取がコラーゲン劣化を促進する。腰痛対策では良い姿勢を保つより、むしろいろいろな姿勢で動き続けることが重要だ」という――。※本稿は、牛田享宏『「痛み」とは何か』（ハヤカワ新書）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真