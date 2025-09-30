ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が29日（日本時間30日）、30日（同10月1日）に開幕するワイルドカードシリーズ（WCS）に向けて会見した。WCS第1戦の先発を務めることが発表されている。スネルは今季からドジャースに加入。世界一連覇を目指すチームで、ポストシーズンに投げることについて「このチームに来た大きな理由は、10月に投げること、自分を挑戦させること。ずっと望んでいたことだから、これ以上に興奮するこ