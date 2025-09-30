売り出し中の人気俳優が大麻所持の疑いで逮捕され、自宅から乾燥大麻や巻紙が押収された事件は、社会に大きな衝撃を与えた。彼は留学先の米国で大麻に接し、帰国後も使用を続けていたとされる。その後、親交のあった別の若手俳優も逮捕に至り、事件は拡大の様相を見せている。芸能人の薬物事件は常に注目を集めるが、今回のケースが象徴するのは、若者の大麻問題が日本で着実に広がりつつあるという現実である。検挙の動向：大麻は