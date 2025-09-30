●夜間の放射冷却により、底冷えの強い朝に●日中の最高気温は27度前後。朝との寒暖差が大きく、体調管理に注意●一日安定した空模様。風も穏やかで洗濯日和に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 現在の気温です。県内各地で20度を下回っていて、特に山間部を中心に冷え込みが強くなっています。 この冷え込みの原因は、夜間の放射冷却によるものです。昨夜から低気圧や前線によるまとまった雲は、東へと遠ざかりました。この時間にかけて