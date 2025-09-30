この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。大人になると新しい友だちを作る機会って少なくなりますよね。職場や趣味の場に本当に気の合う人がいればいいのですが、多少気が合っても、学生のころのような「何も気負うことなく付き合える友だち」はなかなかできづらいもの。ましてや育児中は大人と会う機会が少なくなり、頑張って交流を広げないと保護者同士の知り合いですらできない場合もあるのではないで