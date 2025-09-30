9月の最終日であるきょうは、高気圧に覆われて全国的におおむね晴れて、カラッとした過ごしやすい陽気となりそうですが、朝のうち関東地方で雨雲が湧いているところがあります。また、夜には関東から近畿地方にかけて、ところによりにわか雨の可能性があります。お出かけの際は念のため折り畳み傘があると安心です。蒸し暑さを感じたきのうに比べ、気温が下がるところが多いものの、日中は本州の多くの地点で夏日を超える気温とな