あろうことか「見逃し三振」して言ってみれば、九回裏ツーアウト満塁の場面で、打者が「最後の打席」に立ったようなものだった。世界中が打者の一挙手一投足に注目していたが、あろうことか「見逃し三振」してしまった――。何のことかと言えば、石破茂首相の「最大の外交の晴れ舞台」とも言えた、先週9月23日の創立80周年にあたる国連総会での一般討論演説である。最後の「国際舞台」であると同時に、この日夜10時からという「ト