韓国ドラマのタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。「블랙의 신부（ブレゲ シンブ）」を訳すと？大ヒット韓国ドラマ「블랙의 신부（ブレゲ シンブ）」を知っていますか？2022年に放送された、夫の愛人への復讐を果たそうとする女性の物語です。いったい、「블랙의 신부（ブレゲ シンブ）」はどういう意味なので