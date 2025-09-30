10月9日に始まる秋の高山祭に向けて、祭り屋台のからくりの稽古が始まりました。 【写真を見る】10月9日に始まる「秋の高山祭」に向けてからくりの稽古小学生や高校生も真剣な表情で岐阜 秋の高山祭で唯一からくりを奉納する「布袋台」の稽古は29日午後7時から行われ、人形を操る綾方が、36本の糸を巧みに操り、布袋さまと2体の唐子人形を動かしました。 2体の唐子人形が布袋さまの肩に飛び移る離れ業が、からくり奉納の