私はあんり。実は、過去に2度も浮気の前科がある。当時は深く反省して、浮気を許してくれた彼・修斗と結婚を決めた。その優しさに甘えていた私だったが、もう過去の自分には戻らないと誓った。しかし、ある日、修斗のスマホに届いた見知らぬ女性からのメッセージを見て、私の心は波立つ。彼の言葉を信じたいのに、不安に襲われる。かつて相手を裏切ってしまった私は、サレたかもしれない側の気持ちを味わうことになって…。