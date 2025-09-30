石破茂首相の退陣表明を受け、9月22日に告示された自民党総裁選（10月4日投票）。立候補した5人は1年前の前回総裁選にも出馬した同じ顔触れで、「敗者復活戦」（立憲民主党の野田佳彦代表）と野党から揶揄されている。そんな中、党の再生や物価高対策などをはじめとする経済政策を巡って論戦が交わされているが、喫緊の課題でもある皇位の安定継承の在り方に関する議論はほとんど聞こえてこない。積極的に発言しているのは、高市早