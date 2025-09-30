◇プロ野球パ・リーグ 西武 2-0 ロッテ(29日、ベルーナドーム)西武は29日に本拠地最終戦を迎え、ロッテに完封勝利。これで今季のホームゲームの勝ち越しも決めました。試合後にはセレモニーが行われ、選手会長をつとめる外崎修汰選手が代表して挨拶を行いました。21日の楽天戦で右手首に死球を受け、登録抹消となっている外崎選手。右腕をしっかりとギプスで固定した状態で登場しての挨拶となりました。昨季は開幕後から苦しいシー