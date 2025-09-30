写真撮影に応じるNBAレーカーズの八村塁＝29日（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAレーカーズの八村塁が29日、キャンプインを翌日に控えてロサンゼルス近郊で記者会見し「6年間NBAでやってきたことをしっかり出して、チームが優勝できるようにしっかり頑張って貢献したい」と意欲を見せた。昨季はチームで最も高い3点シュート成功率41.3％を記録した八村だが、オフシーズンは、パスを受けてすぐに3点シ