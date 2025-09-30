【ワシントン＝淵上隆悠】米ホワイトハウスは、トランプ大統領の執務室などがあるウェストウィング（西棟）の外廊下に歴代大統領の肖像写真を並べた「大統領のウォーク・オブ・フェイム（名声の歩道）」を設けた。肖像写真が並ぶなか、バイデン前大統領の場所には「オートペン（署名機）」の写真が飾られた。バイデン氏は在任中、自動で署名するオートペンを一部の書類で使用。トランプ氏は、バイデン氏の認知機能が低下したた