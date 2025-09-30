ニュースなどでよく聞く電話を使った詐欺事件。もし実際に自分にかかってきたらどうしようと考えると、不安になってしまう人は少なくないでしょう。そんな電話による詐欺トラブルについて、イラストレーターのみやけさんが自身の体験を描いた作品『詐欺電話で爪跡を残せなかった話』が、SNSで話題を集めています。【漫画】『詐欺電話で爪跡を残せなかった話』（全編を読む）ある日、みやけさんのスマホに知らない番号の電話がかか