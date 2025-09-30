天才ファビオ・タリオーニがドゥカティを世界に知らしめたベベル駆動OHCのデスモＬツイン創成期の画像が楽しめる！ ドゥカティ・ファンならば、もしくはキャリアを積んだライダーであれば、ドゥカティに「ベベル」と呼ばれる世代があったのをご存じだろう。燃焼室の上にバルブを駆動するカムがあるOHCを、ドゥカティはベベル（かさ歯車）で90°方向転換したシャフトで駆動する方式で単気筒時代からスーパ