さまざまな「〇〇ハラスメント」という言葉が増殖し、職場を中心に横行している。「何がハラスメントとして捉えられるかわからない」と、若手社員と距離をとっている管理職や中年世代の会社員は多いだろう。だがハラスメントを振りかざすこともまた新たなハラスメントを生むのだ。【写真】ハラスメントという言葉ですべてが解決するわけではないと説く舟津昌平氏書籍『若者恐怖症――職場のあらたな病理』より一部を抜粋