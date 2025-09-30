過剰債務や収益悪化から公租公課の滞納などで法的整理に追い込まれる企業が後を絶たない。2024年（1-12月）にこれらの滞納が一因となった倒産は176件（前年比91.3％増）と大幅に増え、過去最多を更新した。こうしたなか、2025年4月から東京地裁民事第20部（倒産部）で簡易、迅速な会社更生手続きの運用が開始された。負債総額50億円未満の株式会社が対象で、租税債権は更生計画による弁済対象となる。事業自体は毀損していな