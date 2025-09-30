アメリカのトランプ大統領がガザでの戦闘終結に関する新たな計画を示し、イスラエルは同意しました。トランプ氏はイスラム組織ハマスに受け入れを求めています。【映像】攻撃を受けたガザ地区の様子「この状況全体を解決する唯一の方法だ。我々が話しているのはガザをはるかに超えた全体を解決することだ。それは『中東の平和』と呼ばれるものだ」（トランプ大統領）トランプ大統領は29日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談し