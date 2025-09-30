【明治安田J1リーグ】セレッソ大阪 1ー2 京都サンガF.C（9月28日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】一瞬で2人を抜き去る絶品ルーレットセレッソ大阪のMF香川真司がルーレットで2人を同時に突破し、美しいサイドチェンジで局面を打開した。圧巻のテクニックにファンが騒然としている。J1リーグ第32節でC大阪と京都サンガF.Cが対戦。その55分、元日本代表の10番が輝きを放つ。