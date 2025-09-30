アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が29日会談し、トランプ氏が提示したパレスチナ自治区ガザ地区の戦闘終結に向けた計画にネタニヤフ氏が同意しました。トランプ大統領「きょうは平和にとって歴史的な日だ。この計画に同意し、協力すれば長年続いてきた死と破壊に終止符を打てると信頼してくれたネタニヤフ氏に感謝する」ネタニヤフ首相「ガザでの戦闘を終わらせるためのあなたの計画を支持する」トランプ氏と