新潟市議会の9月議会は9月29日閉会し、能登半島地震で被災した道路の復旧費用や中学校の部活の地域移行を支援する費用などを盛り込んだ総額約18億7000万円の補正予算案が可決されました。 一方、9月議会では、能登半島地震を受け、西区と江南区で行う街区単位の液状化対策について「住民負担と地権者全員の合意を求める市の方針はハードルが高い」といった意見が相次ぎました。9月29日、議会を終えた中原八一市長は。【新潟