28日の試合後にインタビューを受けるカブス・鈴木＝シカゴ【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は29日、週間MVP（22〜28日）を発表し、ナ・リーグはカブスの鈴木誠也外野手が受賞した。5月27日以来、今季2度目の選出で通算3度目。鈴木は25日からレギュラーシーズン最終戦の28日まで、今季2度記録した大谷翔平（ドジャース）以来で日本選手2人目となる4試合連続本塁打をマーク。6試合の出場で満塁弾を含めて5本塁打を放ち、打率3