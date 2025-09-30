【モデルプレス＝2025/09/30】元セクシー女優の高橋しょう子が、30日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。3年ぶりにグラビア電撃復帰を果たした。【写真】高橋しょう子、3年ぶりグラビアで美ボディ披露◆高橋しょう子、3年ぶりグラビア電撃復帰伝説のセクシ―女優として語り継がれる高橋が、2022年の引退以来3年ぶりのグラビア電撃復帰を果たした。袋とじ8ページで美しいボディを見せている。インタビューでは、引退後の生活や今