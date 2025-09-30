ホクホクとしたサツマイモの甘みと、バターの豊かなコク。焼き立ての香ばしい香りに、思わず手が伸びるスイートポテトは、秋の味覚の代表格です。今回は定番からアレンジまでスイートポテトのレシピを8選ご紹介。裏ごし不要のお手軽レシピもぜひ試してみてくださいね。■【基本】本格＆定番！ なめらかスイートポテトレシピ2選絶品！ 基本のスイートポテトバニラビーンズが優雅に香る、本格スイートポテト。丁寧に裏ごしすることで