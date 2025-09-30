【モデルプレス＝2025/09/30】俳優の大泉洋が主演を務める10月21日スタートのテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）。このたび追加キャストとして、俳優の岡田将生が出演することが発表された。【写真】岡田将生が憧れる大物俳優◆岡田将生「ちょっとだけエスパー」出演決定主人公・文太を演じる大泉、文太の謎多き妻・四季に宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、文太のエスパー仲間・桜介