ドジャースは２９日（日本時間３０日）、３０日（同１０月１日）に初戦を向かえるワイルドカードシリーズの本拠地・レッズ戦の先発をブレーク・スネル投手（３２）が務めると発表した。山本由伸投手（２７）は第２戦に先発予定で、１勝１敗でもつれた場合には第３戦で大谷翔平投手（３１）が先発する見込みだ。スネルは１８年にレイズ、２３年にパドレスでサイ・ヤング賞を受賞した左腕。今季からドジャースに加入した。開幕ロ