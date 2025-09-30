【ジャカルタ＝作田総輝】インドネシアの反政府デモは、８月２８日にデモが暴徒化してから１か月が過ぎた。過激なデモは影を潜めたが、労働者や学生による抗議は収まらない。政府の対応は後手に回り、国民の怒りがくすぶっている。ジャカルタの国会議事堂前で２４日、全国から集まった農業従事者が農地改革などを訴えた。抗議デモは数千人規模に膨らみ、周辺では「警察官の弾圧行為を止めろ」などと書かれた横断幕が揺れていた