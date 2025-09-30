千葉県鎌ケ谷市で29日、幼稚園バスが住宅に突っ込み、運転手の男性が死亡したほか、園児6人がけがをした。29日午前9時前、鎌ケ谷市南鎌ケ谷の路上で「幼稚園の送迎バスが家に突っ込んだ」と目撃者から通報があった。警察によると、送迎中の幼稚園バスが対向車線側にはみ出し、道路沿いの住宅のフェンスに突っ込んだという。この事故で、バスを運転していた派遣会社社員の宮下潤一さん（49）が搬送先の病院で死亡が確認されたほか、