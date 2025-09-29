世界各地での流行が確認されているサル痘は、ウイルス感染によって起きる発疹性疾患です。 日本ではあまり馴染みのない病気であるため、サル痘に不安や恐怖を感じている人も少なくないかもしれません。 しかし、サル痘は致死率が低く治る病気です。 サル痘になるとどうなるのか、感染経路・感染原因や症状などどのような病気なのか、この機会に正しく理解を深めてみましょう。 多くの人が気になるサル痘の予防方法についてもお