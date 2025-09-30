“見捨てられた1700万人”は、実はそこまで悲惨ではなかった!?現在40〜50代となった「就職氷河期世代」（1993〜2004年卒業）の就職環境の実態を、「雇用のプロ」が現場経験とデータで徹底検証。既にビジネス誌などで「氷河期世代論争」を引き起こしている筆者が、炎上覚悟で世に問う「真実」とは。※本稿は、海老原嗣生『「就職氷河期世代論」のウソ』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。好不況で大卒就職者数にあらわれる