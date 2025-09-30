[btk_sh_index_auto][/btk_sh_index_auto] ＼セットをcheck／2025年10月9日（木）限定発売「ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINE ホリデーコフレ 2025（透明感ケアセット）」￥12,500「VC100」シリーズのスキンケアとSHOGO SEKINEとコラボレーションしたスペシャルなポーチのセット。カラフルな色彩のモチーフや幸せ溢れるメッセージがデザインされたポーチと、クリニック発のスキンケアで、肌も心も満たしてくれます。セッ