【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋の主演で、10月21日に放送がスタートするテレビ朝日系火曜ドラマ『ちょっとだけエスパー』のポスタービジュアル2種と最新特報映像が公開された。 ■クールな7人のモノクロ写真に大きな“エスパー”という文字が ヒットメーカー・野木亜紀子の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマン