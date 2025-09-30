北中米ワールドカップのアフリカ予選でまさかの事態が起こった。FIFA（国際サッカー連盟）は９月29日、南アフリカ代表が今年３月21日のレソト戦で出場停止のはずだったMFテボホ・モコエナを起用したとして、同試合を没収試合とした。グループCの南アフリカはこの一戦に２−０で勝利していたが、０−３の敗戦扱いとなった。この結果、勝点17から14に減点となった南アフリカは、２位だったベナンと勝点で並び、得失点差で下回