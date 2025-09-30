米Anthropicは9月29日（現地時間）、AIモデル「Claude Sonnet 4.5」を発表した。推論力が強化され、難易度の高い課題を倫理的に解決する性能が向上している。「Sonnet」は性能とスピードのバランスを重視したモデルシリーズだが、コーディングのベンチマークにおいて、Sonnet 4.5は高性能モデル「Claude Opus 4.1」を上回る結果を示している。コストパフォーマンスに優れたモデルであり、同社は「あらゆる用途においてClaude Sonne