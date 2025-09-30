袴姿の男たちが整列９月25日、愛知県豊橋市の郊外にある老舗暴力団・平井一家の本部は、早朝から物々しい雰囲気に包まれていた。朝７時から本部前には数人の捜査員が警戒にあたっていた。時間を追うごとにその人数は増えていき、７時半を過ぎた頃には20人ほどになった。地元の愛知県警はもちろん、北海道警や千葉、茨城、兵庫などの各県警が全国各地から集まっている。さらにその周囲を大勢の報道陣が囲んでおり、現場には独特の緊