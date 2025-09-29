Photo: Yuhei Tokimatsu 雨の駅構内、磨かれた商業施設の床、マンホールやタイル。お気に入りの1足なのに滑る…その瞬間のヒヤッと感は、靴箱の“二軍落ち”に直結する。「できれば買い替えたくない、けど修理は高い…」そんなジレンマに、貼るだけの延命手段があった。東京ロイヤルリビングの「パレットソール」（税込770円）。厚さ1mm、重さ7gの極薄アウトソールを底に貼るだけで、グリッ