屋外で生きる猫を保護したいと思ったら、私たちは何ができるのだろう。スムーズに進めたいなら知識や準備も必要になってくる。猫を保護する際にやるべきことの流れ、安心できる環境づくりの心構えを、猫専門の動物病院と保護猫ルーム「ぽのいえ」を運営する、獣医師・田口ゆかり先生に伺った。保護の流れは大きく5ステップ田口先生によれば、猫を保護したい場合の流れは年齢に関わらず、大きく5ステップ。（1）猫の警戒心を解いた