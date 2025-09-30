【インタビュー】アーティストのこっちのけんと（29）が10月19日に開催される音楽イベント「TOKYOFMLIVEin渋谷音楽祭」に出演する。TOKYOFMがリスナーへの日頃の感謝の気持ちを込めて行うイベント。けんとは「ラジオイベントらしくおしゃべりにも重きを置いた楽しいライブにしたい」と意気込んだ。（望月清香）けんとは昨年10月からTOKYOFM「G-SHOCKpresentsTHEMOMENT」（金曜後5・00）でパーソナリティー