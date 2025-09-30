◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)女子シングルスの2回戦が30日からスタート。日本勢は張本美和選手ら5選手がベスト32の戦いに挑みます。28日から2日間にわたり行われた1回戦には、日本からは7選手が出場。最初のカードに登場した平野美宇選手(世界ランク33位)は、中国の孫穎莎選手(同1位)から第2ゲームを奪うも、1-3で敗戦となりました。張本選手(同6位)はドイツのハン・イン選手(同26位)と対戦。第2ゲームを奪わ