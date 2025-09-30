2025年はノーヒットノーランが記録されないシーズンとなりました。前提としてメジャーでは無安打であればノーヒットの記録が付与されます。昨季は9月4日、カブスの3投手がパイレーツ相手に継投で達成。単独投手による最後の記録は、2024年8月2日のジャイアンツ(現ドジャース)のブレイク・スネル投手によるものでした。今季はMLB全30球団162試合でノーヒットノーランが生まれず2005年シーズン以来、20年ぶり5度目のノーヒットノーラ