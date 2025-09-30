●優しい目線をを持った脚本 三谷幸喜氏が民放GP帯連続ドラマの脚本を25年ぶりに執筆したことでも話題のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00〜 ※FODで配信)。プロデュースするのは、『監察医 朝顔』『PICU 小児集中治療室』『うちの弁護士は手がかかる』など、最近のフジテレビドラマの話題作を多く手掛けている金城綾香氏だ。『古畑任三郎』の大ファンでフ