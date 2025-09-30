パ・リーグは29日、各地で2試合が行われました。3位オリックスは4位楽天相手に先発の九里亜蓮投手が粘りの投球を見せました。2回に連続四球を与えるなど序盤からピンチを背負うも、楽天打線に得点を許しません。するとこの試合で初バッテリーを組んだ福永奨選手がプロ初HRを放ち援護。リードをもらった九里投手は9回まで投げ抜き、移籍後初完封勝利をあげました。これでオリックスはカード3連勝としています。5位西武は6位ロッテと