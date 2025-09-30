◇プロ野球パ・リーグ 西武 2-0 ロッテ(29日、ベルーナドーム)西武は29日に行われた本拠地最終戦で、ロッテに完封勝利を収めました。今季から西武でプレーしているネビン選手は、2回の第1打席で西武ファンが埋め尽くすレフトスタンド中段への先制ソロを記録。この日、4打数2安打1打点の活躍を見せ、今季141安打に到達し、パ・リーグのトップにつけていた楽天・村林一輝選手の安打数に並びました。お立ち台にあがったネビン選手は、