SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カポル（@kaporu_）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）毒手4コマ秘密裏に惚れ薬を入手した王女様。気になる使い道は……なんと、外交で和平を実現するため！惚れ薬を沁み込ませた腕で握手すると、相手の敵対心が薄れ、すんなり要求をのませることができたのでした。いかがでしたか？カポル（