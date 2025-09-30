「女性たちを次々に誘い込み、毒牙にかけていく様は目を背けたくなるおぞましさである」裁判長は被告の犯行をこう断罪した――。９月24日、岡山地方裁判所は準強制性交などの罪に問われている同県里庄町のゲストハウス経営者・武内俊晴被告（51）に懲役26年の実刑判決を言い渡した（求刑28年）。判決によると武内被告は、’18年９月から’22年６月にかけ宿泊客など女性10人に睡眠薬入りの酒を飲ませて性的暴行を働いたほか、浴室の