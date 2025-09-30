【増田俊也 口述クロニクル】#45【続きを読む】「時代に挑んだ男」加納典明（46）“吉永小百合論”、「偏見に満ちているかもしれない。でも、それでいい」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「恋愛やセックスがらみの女性との出会いも写真家としての醍醐味だったでしょうが、男どもとの出会いなども