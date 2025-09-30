ドラマ『ひとりでしにたい』（NHK）や、Netflixシリーズ『阿修羅のごとく』など話題作への出演が途切れず、どの作品でも確かな存在感とますますの輝きを放ち続ける松坂慶子。この秋は、ドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』（NHK総合／毎週火曜22時）で獣医師役に初挑戦する。芸歴58年を迎え、変わらぬ美しさで魅了する松坂に、柴犬と共演する本作撮影エピソードや、これまでそしてこれからの女優人生について話を聞